10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду заявила о подготовке плана военной операции в Приднестровье, никто не может гарантировать, что она не попытается развязать войну. При этом в Евросоюзе (ЕС) не знают, как утихомирить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии, говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР отметили, что недавно молдавский лидер провела совещание с руководством правительства страны по вопросам энергетической безопасности. «Закончилось совещание словами Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе», — информировали в Службе внешней разведки РФ.