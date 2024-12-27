Британии следует стать 51-м штатом США - жерналистка The Daily Telegraph
09:20 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее словам, в то время как Великобритания «барахтается под гнетом» Стармера, Соединенные Штаты с приходом к власти Дональда Трампа «ожидает возрождение». «Короче говоря, нам повезет, если нам пообещают сделку вроде полушутливого предложения Трампа включить Канаду в Американский союз в качестве 51-го штата», — написала Коберн.
Она добавила, что «физическая и цифровая инфраструктура» Великобритании и так во многом принадлежит США. «Устойчивый процесс перемещения экономики из провинциальной Англии в американскую метрополию ускорился в последние годы. США теперь рассматривают Великобританию как офшорный рай в сфере услуг, сродни Индии. Они пользуются нашим чрезвычайно низким ростом зарплат, чтобы снять сливки и заполучить самые талантливые кадры в области права, финансов и технологий», — указала журналистка.
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