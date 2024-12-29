Дети, погибшие от отравления под Красноярском, около 10 часов дышали инсектицидами

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов непрерывно получали в организм токсичное средство. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов.



В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления погибли четверо детей. В декабре отцу детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.



«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства несколькими путями и возможность токсического воздействия в течение длительного времени. [Это] все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — сообщил Кротов.



