США хотят расширить дипломатическое присутствие в Белоруссии - Лукашенко

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что США просят расширить штат в своем посольстве в Минске, по поводу их рекомендаций своим гражданам покинуть республику сказал, что не переживает на этот счет.



«Имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве», — сказал Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в своем телеграм-канале.



Комментируя обновленные рекомендации американских властей, которые призвали своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и немедленно покинуть страну, Лукашенко подчеркнул, что не переживает по этому поводу. «Мы не переживаем. У нас американцев практически нет, то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет. Но их 0,2 человека», — сказал Лукашенко.



