Минобороныподал иск к МГТУ связан с нарушением сроков работ
15:15 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Об иске говорится в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС. В качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.
«Дело находится в суде, слушается в закрытом режиме и связано с нарушением сроков работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ.
О каких работах идет речь в вузе не уточнили.
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