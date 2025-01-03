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Минобороныподал иск к МГТУ связан с нарушением сроков работ

15:15 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иск Министерства обороны РФ к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей связан с нарушением сроков работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Об иске говорится в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС. В качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.

«Дело находится в суде, слушается в закрытом режиме и связано с нарушением сроков работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ.

О каких работах идет речь в вузе не уточнили.


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