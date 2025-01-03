На поставку Румынии ЗРК Patriot Пентагон предоставил компании США контракт почти в $1 млрд
20:10 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок исполнения контракта — 31 декабря 2029 года. Румынский сайт hotnews.ro уточняет, что упомянутая сумма будет выплачена компании правительством США. Затем Румыния заключит с правительством США контракт на оплату этих ЗРК с тем, чтобы сумма, которую предстоит выплатить, и источник средств были определены позднее.
Ранее Норвегия сообщила, что поддержит закупку Румынией ЗРК Patriot на сумму в $147 млн, а Швеция — на сумму в $27,3 млн.
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