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На поставку Румынии ЗРК Patriot Пентагон предоставил компании США контракт почти в $1 млрд

20:10 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон предоставил американской оборонной компании Raytheon Technologies (RTX) контракт стоимостью примерно $950 млн, который предусматривает поставку Румынии дополнительных ЗРК Patriot. Об этом сообщило Радио Румынии.

Срок исполнения контракта — 31 декабря 2029 года. Румынский сайт hotnews.ro уточняет, что упомянутая сумма будет выплачена компании правительством США. Затем Румыния заключит с правительством США контракт на оплату этих ЗРК с тем, чтобы сумма, которую предстоит выплатить, и источник средств были определены позднее.

Ранее Норвегия сообщила, что поддержит закупку Румынией ЗРК Patriot на сумму в $147 млн, а Швеция — на сумму в $27,3 млн.



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