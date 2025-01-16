Число посетивших Россию иностранных туристов в январе — ноябре 2024 г. выросло на 40%

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число посетивших Россию иностранных туристов в январе — ноябре 2024 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 млн, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее», — сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ.