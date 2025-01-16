В центре Киева работают силы ПВО, звучат взрывы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в центре города работают средства противовоздушной обороны. В настоящее время в Киеве действует режим воздушной тревоги.