В центре Киева работают силы ПВО, звучат взрывы
14:12 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздаются в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в центре города работают средства противовоздушной обороны. В настоящее время в Киеве действует режим воздушной тревоги.
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