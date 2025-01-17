Киев и Лондон не могут сотрудничать на Азове, это внутреннее море РФ — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азовское море является внутренним морем России, поэтому там нет места для сотрудничества Украины и Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий пункт договора о «столетнем партнерстве» Киева и Лондона.

Согласно документу, Украина и Великобритания планируют расширять военное сотрудничество в ряде морей, в том числе Азовском. Как подчеркнул Песков, в Кремле на это отреагировали негативно.

«Это внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.