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НОВОСТИ

Возвращение заложников из Газы может начаться уже 19 января — офис Нетаньяху

14:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые заложники могут вернуться из сектора Газа в Израиль уже в воскресенье, 19 января, если Израиль одобрит соглашение о прекращении огня в анклаве. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«При условии одобрения кабинетом министров и правительством [Израиля] и вступления соглашения в силу освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с намеченным планом и ожидается уже в воскресенье», — говорится в заявлении.

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