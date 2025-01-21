Над Донецком гремят взрывы, работают системы ПВО

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в небе над Донецком, в городе работают силы противовоздушной обороны, передает корреспондент ТАСС.

Наибольшее число взрывов прогремело над Куйбышевским районом города.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах, речь идет о пресечении атак со стороны Вооруженных сил Украины. Подробности уточняются.