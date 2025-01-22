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НОВОСТИ

Импорт газа в Грузию из РФ в 2024 году вырос на 32% — служба статистики

11:20 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия в 2024 году закупила у РФ газ на сумму $145,7 млн, что на 32% больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В 2023 году Грузия заплатила за российский газ более $110 млн. Главным поставщиком природного газа в Грузию остается Азербайджан. По данным службы статистики, в прошлом году Тбилиси закупил у Баку газ на сумму более $254 млн. Этот показатель на 19% меньше данных за 2023 год.

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