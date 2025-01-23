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НОВОСТИ

ВСУ попали в клещи российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области — Марочко

10:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, улучшив свое тактическое положение в районах сразу нескольких населенных пунктов Харьковской области, сформировали клещи для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной в районе Новой Кругляковки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Новой Кругляковки сформированы клещи. Подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая Изюмского района Харьковской области, продвинувшись по направлению Богуславки. Также сокращено межпозиционное пространство по флангам наших ударных групп. Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении. На данный момент расстояние между нашими передовыми подразделениями у Загрызово и Лозовой составляет порядка трех километров. Вооруженные формирования Украины рискуют оказаться в оперативном окружении в случае продвижения навстречу друг к другу наших штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая», — сказал он.

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