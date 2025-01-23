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НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности для «сделки» с РФ - Foreign Policy

16:32 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО хотят предложить Украине в обмен на «мирную сделку» с Россией два варианта так называемых гарантий безопасности. Об этом американскому журналу Foreign Policy сообщил западный чиновник высокого ранга.

По его словам, первый вариант заключается в том, что страны альянса пообещают «в течение долгих лет после сделки о прекращении огня» оказывать Украине существенную военную и экономическую помощь. В соответствии с этим планом Киеву «может быть, когда-нибудь» разрешат присоединиться к НАТО.

Второй вариант гарантий безопасности предполагает распространение на украинскую территорию действия статьи 5 Североатлантического договора, содержащей положение о том, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех. В таком случае, отмечает издание, «Запад возьмет Украину под свой ядерный зонтик, а Европа, США и Канада будут обязаны защищать Украину».

В публикации не уточняется, что будет подразумеваться под украинской территорией и каким образом только одно из положений договора о НАТО будет распространяться на Украину без ее вступления в военный блок.

По информации источника журнала, страны альянса «надеются», что второй тип гарантий безопасности якобы «удержит» Россию от новой военной операции на Украине. Однако, как отмечает журнал, «если это случится, НАТО окажется втянутым в конфликт с Москвой».

Высокопоставленный западный чиновник признал, что ни НАТО, ни Россия не допустят реализации второго типа гарантий безопасности, а первый тип, по сути, закрепит статус-кво на Украине. «Это проблема, с которой Киев сталкивается уже более десяти лет: трудно получить реальные гарантии безопасности, а бессмысленные обещания — легко», — резюмирует Foreign Policy.

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