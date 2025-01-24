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НОВОСТИ

Трамп вновь заявил, что Зеленский готов к сделке, и обратил внимание на потери Киева

09:20 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп вновь выступил с утверждением, что Владимир Зеленский готов к переговорам по урегулированию на Украине, а также заострил внимание на потерях Киева.

«Он готов к переговорам по сделке. Он хотел бы прекращения. Он тот, кто потерял много солдат», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Глава вашингтонской администрации 20 января выступил с утверждением, что Зеленский «хочет заключить сделку».

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