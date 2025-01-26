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НОВОСТИ

В Северной Корее испытали стратегическую крылатую ракету

09:10 26.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР 25 января провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, предназначенной для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1 500 км примерно за 7 500 секунд и поразили цели. Таким образом, средняя скорость полета составила 720 км в час. Испытание не повлияло на безопасность соседних стран, отмечает ЦТАК.

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