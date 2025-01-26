Лукашенко: У нас буквально со дня на день будет "Орешник"

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская гиперзвуковая система «Орешник» появится в республике со дня на день.

«У нас буквально со дня на день будет „Орешник“. Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — сказал он, общаясь с журналистами.