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НОВОСТИ

Белоруссия избрала президента — председатель ЦИК

09:05 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия избрала президента, торжественно объявил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — сказал он.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 86,82%.

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