Белоруссия избрала президента — председатель ЦИК
09:05 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия избрала президента, торжественно объявил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — сказал он.
По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 86,82%.
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