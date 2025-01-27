Белоруссия избрала президента — председатель ЦИК

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09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия избрала президента, торжественно объявил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.

«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — сказал он.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 86,82%.