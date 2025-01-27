Трамп подпишет указы, запрещающие трансгендерам участвовать в военных программах — NYP
17:32 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подпишет два указа, запрещающих службу в армии трансгендерам и отменяющих программы многообразия, равноправия и инклюзивности в вооруженных силах. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на документ Белого дома.
В свой первый день на посту президента Трамп подписал указ, отменяющий решение администрации бывшего президента США Джо Байдена от 2021 года, которое позволило трансгендерам открыто служить в армии. Однако, как сообщает издание, новые указы Трампа пойдут еще дальше. Они устанавливают военные стандарты в отношении местоимений и гендерной идентичности и напрямую запрещают служить в армии тысячам трансгендеров, ссылаясь на проблемы с психологической и физической подготовкой. «Не может быть компромисса ни в чем, кроме стойкости, силы и способности выдерживать чрезвычайные физические нагрузки. <…> Лица, не соответствующие этим требованиям, не могут служить в армии. Так было на протяжении десятилетий», — приводит газета слова из документа.
«Человеку может потребоваться минимум 12 месяцев, чтобы пройти курс лечения после операции по смене пола, которая часто предполагает использование сильнодействующих наркотических препаратов. В течение этого периода он физически не способен соответствовать требованиям военной готовности и нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Это не способствует развертыванию войск или выполнению других требований по их готовности», — написано в документе.
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