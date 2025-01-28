Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в Нижегородской области
16:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Сергей Колосницин) погиб в аварии в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
«В ночь с 27 на 28 января 2025 года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан. Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M-12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился», — говорится в сообщении.
В РПЦ уточнили, что архиепископ погиб на месте. «Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — говорится в сообщении.
Сопровождавший архиепископа клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) госпитализирован с сотрясением мозга, добавили в церкви.
НОВОСТИ
- 17:12 28.01.2025
- ОДНКР вернется в школы - патриарх Кирилл
- 17:00 28.01.2025
- Выпуск легковых авто в РФ в 2024 году вырос на 38% — Минпромторг
- 16:12 28.01.2025
- ЕС планирует запретить поставки игровых приставок в РФ
- 16:00 28.01.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных и танк — МО РФ
- 15:32 28.01.2025
- Премьер Сербии заявил, что покидает свой пост
- 15:12 28.01.2025
- Госдума приняла закон, позволяющий оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
- 15:00 28.01.2025
- Суд в Пакистане приговорил четырех мужчин к казни за богохульство в интернете
- 14:32 28.01.2025
- Кремль не комментирует сообщения о поставках Россией истребителей Су-35 в Иран
- 14:12 28.01.2025
- Делегация России впервые после смены власти в Сирии прибыла с визитом в Дамаск
- 14:00 28.01.2025
- Отношение госдолга Украины к ВВП с 2021 года почти удвоилось — депутат Рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать