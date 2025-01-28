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Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в Нижегородской области

16:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Сергей Колосницин) погиб в аварии в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

«В ночь с 27 на 28 января 2025 года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан. Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M-12, рядом с поселком Пильна. Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился», — говорится в сообщении.

В РПЦ уточнили, что архиепископ погиб на месте. «Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — говорится в сообщении.

Сопровождавший архиепископа клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) госпитализирован с сотрясением мозга, добавили в церкви.

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