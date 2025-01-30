В ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области два человека погибли, пять пострадали
09:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли и пять пострадали при столкновении микроавтобуса и большегруза в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщает региональный центр до делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Пожарные-спасатели <…> противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе [Самарской области], где произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса и большегруза. По нашим данным, погибли два человека и пять пострадали», — говорится в сообщении.
По информации ГУ МВД по Самарской области, примерно в 05:30 (04:30 мск) водитель микроавтобуса Toyota двигался по 19 км автодороги «Обход Тольятти» и наехал на стоящий на проезжей части грузовой автомобиль DAF.
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