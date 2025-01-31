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НОВОСТИ

Под Красноармейском сдалась в плен группа солдат ВСУ — силовики

12:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады сдалась в плен в районе Удачного к западу от Красноармейска», — сообщили в силовых структурах.

В настоящий момент пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

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