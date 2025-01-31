«Роснефть» заняла лидирующую позицию в рейтинге RAEX в сфере устойчивого развития

14:30

По результатам 2024 года «Роснефть» стала лучшей компанией нефтегазового сектора вошедшей в базу расчета Индекса МосБиржи-RAEX «ESG сбалансированный». Индекс рассчитывается с 2023 года раз в год, в нем 15 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Индекс формируют на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который по итогам минувшего года включили 144 компании из РФ, Казахстана и Монголии. 18 компаний представляют нефтегазовую отрасль.

Отметим, что за пять лет «Роснефть» направила на охрану окружающей среды более 440 млрд руб., причем более 270 млрд руб. из них - «зеленые» инвестиции и около 170 млрд руб. составили затраты на очистку стоков, рекультивацию земель и другие природоохранные работы. Это позволило на 25% сократить выбросы в атмосферу, на 10% снизить сбросы в водные объекты, на 14% сократить площадь нарушенных земель. В рамках специальной корпоративной программы «Роснефти» удалось рекультивировать более 800 га загрязненных земель «исторического наследия».

Компания разрабатывает и использует собственные современные технологии, например, для контроля качества атмосферного воздуха. Специалисты лаборатории «Роснефти» разработали новые методики контроля атмосферного воздуха, аттестованные и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Их использование позволило на 35% повысить эффективность контроля за состоянием атмосферного воздуха на некоторых предприятиях компании.

Высокую оценку от RAEX в 2024 году получила работа «Роснефти» по управлению ESG рисками и возможностями. Она оказалась единственной российской нефтегазовой компанией с высоким ESG рейтингом АА, при этом рейтинг управленческой составляющей получил наивысшую оценку ААА. Также агентство корпоративного развития «Да-стратегия» присвоило «Роснефти», единственной компаний нефтегазового сектора России, рейтинг высшего уровня А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ».