Двое заложников, отпущенные из Газы, вернулись в Израиль - ЦАХАЛ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобожденные заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас доставлены израильскими военными на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад возвращающиеся гражданские заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии обороны Израиля и в настоящее время направляются в начальный пункт приема на юге Израиля», — говорится в заявлении.