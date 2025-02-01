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НОВОСТИ

Двое заложников, отпущенные из Газы, вернулись в Израиль - ЦАХАЛ

10:30 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобожденные заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас доставлены израильскими военными на территорию Израиля из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад возвращающиеся гражданские заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии обороны Израиля и в настоящее время направляются в начальный пункт приема на юге Израиля», — говорится в заявлении.

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