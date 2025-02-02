Среди европейских элит Трамп «наведет порядок довольно быстро» - Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок среди европейских элит, скоро они «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

«Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, произойдет быстро. Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.