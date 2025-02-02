По «мнению» сурка Фила из Пенсильвании, весна в США наступит еще не скоро

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сурок Фил из американского городка Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что весеннее потепление в стране наступит еще не скоро. Ежегодное мероприятие транслировал телеканал CBS News.

Пятикилограммовый Фил был извлечен рано утром из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

«Я спускаюсь обратно, здесь наверху тень. Готовьтесь еще к шести неделям зимы в этом году», — зачитал прогноз от лица Фила представитель «Клуба сурка» в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей, которые специально приехали ради этой церемонии. Желающие лично наблюдать за «народным предсказателем» начали собираться возле холма с трех часов ночи по местному времени, несмотря на холодную погоду. В Панксатони облачно, температура не превышает минус шесть градусов, ожидается снег.