У США запланированы контакты с Россией и Украиной — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США запланировало встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс возле американской столицы.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно», — сказал он.