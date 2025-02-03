У США запланированы контакты с Россией и Украиной — Трамп
09:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США запланировало встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс возле американской столицы.
«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно», — сказал он.
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