После взрыва на складе во Владикавказе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом
16:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
14 человек, в том числе 2 ребенка, доставлены в больницы Владикавказа после взрыва на складе. Три взрослых пациента в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В больницы Владикавказа доставлены 14 пациентов, в том числе двое детей. Состояние троих взрослых пациентов оценивается как тяжелое. Один взрослый пациент в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сказал Кузнецов.
Он добавил, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
