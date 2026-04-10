Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области
17:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате происшествия в шахте в Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«10 апреля 2026 года при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел хлопок. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
