НОВОСТИ

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области

17:12 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате происшествия в шахте в Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«10 апреля 2026 года при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел хлопок. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

