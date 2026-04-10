НОВОСТИ

Израиль ограничит атаки на Ливан по просьбе Вашингтона — WSJ

17:00 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не намерен прекращать атаки на Ливан, но ограничит их масштабы в соответствии с просьбой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что Трамп до настоящего момента не просил Израиль сократить масштабы кампании против шиитской организации «Хезболлах». Однако американская администрация опасается, что эти атаки помешают переговорам с Ираном и усилиям по открытию Ормузского пролива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в «ближайшее возможное время». Как отметил портал Axios, переговоры должны пройти в Вашингтоне на следующей неделе. Обе стороны будут представлены на уровне послов в США. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала, что власти Израиля согласились провести переговоры с Ливаном в Вашингтоне на следующей неделе из-за давления американской стороны.

