Якушев призвал ЕР по-человечески объяснять гражданам причины вводимых ограничений
16:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Единая Россия» в ходе избирательной кампании и повседневной работы обязана профессионально, «квалифицированно и по-человечески» отвечать на непростые и справедливые вопросы граждан, в том числе связанные с вынужденным введением ряда ограничений. Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, в преддверии выборов партия намерена не только отчитаться перед избирателями о выполнении обязательств, взятых в 2021 году, но и дать ответы на вопросы о будущем.
«Конечно, сегодня, когда у нас достаточно непростая ситуация, когда страна находится под жестким санкционным давлением, продолжается специальная военная операция, и мы вынуждены вводить ряд серьезных ограничений, людей это, конечно, беспокоит, и они по праву задают очень справедливые вопросы. Поэтому в рамках нашей избирательной кампании и повседневной работы мы обязаны на эти вопросы профессионально, квалифицированно и по-человечески нашим избирателям отвечать», — заявил Якушев на встрече с центральным советом сторонников партии.
Он подчеркнул, что кампания будет непростой, и партии предстоит давать ответы на сложные вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, благоустройства, транспортной инфраструктуры, дорог и авиасообщения.
По его словам, для системной работы с запросами граждан уже началась подготовка новой народной программы, в которую собирают предложения «с мест». Якушев также отметил, что, помимо работы через СМИ и мессенджеры, первоочередной задачей остаются прямые встречи с избирателями и прямой разговор по всем темам, которые волнуют людей.
