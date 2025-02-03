В Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где расположен музей славянской письменности

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где расположен музей славянской письменности «Слово». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На ВДНХ произошел пожар в павильоне 58. Там расположен музей славянской письменности „Слово“. В настоящее время с первого этажа идет густой черный дым. Что горит, площадь возгорания устанавливаются», — сказал собеседник агентства.