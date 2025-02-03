Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике — WSJ
16:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обладает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, что обеспечивает ей превосходство над США и Канадой в Арктике. К такому выводу приходит газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее оценкам, на Крайнем Севере Северной Америки отсутствует военная инфраструктура: сеть спутников, наземных радаров и военно-воздушных баз Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки [NORAD] устарела, а американские радары не могут обнаружить российские новейшие гиперзвуковые ракеты. США и Канада подписали договор о создании NORAD в 1958 году, напоминает издание.
Кроме того, в США нет арктических глубоководных портов для приема крупных контейнеровозов, а у Канады всего один порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и он расположен в 800 км к югу от полярного круга, отмечает WSJ.
По информации газеты, на большей части американского штата Аляска нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ на Крайний Север, в американских и канадских аэропортах в Арктике грунтовые взлетно-посадочные полосы, что делает их непригодными для грузовых или реактивных самолетов.
Как отмечает издание, Россия лидирует в освоении арктических богатств и обладает более чем 30 ледоколами, в том числе атомными. По данным газеты, в то же время у США всего три арктических ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара на борту. Вашингтон и Оттава планируют закупить больше ледоколов для охраны Арктики, но пока эти планы не реализованы, добавляет WSJ.
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