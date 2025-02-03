0
0
122
НОВОСТИ

Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике — WSJ

16:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, что обеспечивает ей превосходство над США и Канадой в Арктике. К такому выводу приходит газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее оценкам, на Крайнем Севере Северной Америки отсутствует военная инфраструктура: сеть спутников, наземных радаров и военно-воздушных баз Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки [NORAD] устарела, а американские радары не могут обнаружить российские новейшие гиперзвуковые ракеты. США и Канада подписали договор о создании NORAD в 1958 году, напоминает издание.

Кроме того, в США нет арктических глубоководных портов для приема крупных контейнеровозов, а у Канады всего один порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и он расположен в 800 км к югу от полярного круга, отмечает WSJ.

По информации газеты, на большей части американского штата Аляска нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ на Крайний Север, в американских и канадских аэропортах в Арктике грунтовые взлетно-посадочные полосы, что делает их непригодными для грузовых или реактивных самолетов.

Как отмечает издание, Россия лидирует в освоении арктических богатств и обладает более чем 30 ледоколами, в том числе атомными. По данным газеты, в то же время у США всего три арктических ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара на борту. Вашингтон и Оттава планируют закупить больше ледоколов для охраны Арктики, но пока эти планы не реализованы, добавляет WSJ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.02.2025
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 210 военных
0
53
16:12 03.02.2025
Четверо граждан РФ задержаны в Армении по подозрению в вандализме в ереванском метро — МВД
0
171
16:00 03.02.2025
В НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине — СВР РФ
0
204
15:32 03.02.2025
Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице
0
282
15:12 03.02.2025
Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии
0
296
15:00 03.02.2025
В Кремле считают важными заявления США о необходимости выборов на Украине
0
301
14:32 03.02.2025
Опыт зашедших в тупик отношений с ЕС будет учитываться в будущем — Песков
0
362
14:12 03.02.2025
В НАТО хотят сохранить Украину как антироссийский плацдарм и «заморозить» конфликт — СВР
0
399
14:00 03.02.2025
Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
0
372
13:32 03.02.2025
ЕС готовится к возможной торговой войне с США, победителем выйдет Китай — Каллас
0
452

Возврат к списку