Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике — WSJ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает широкой сетью арктических военных баз и портов, новейшими вооружениями и самым большим в мире ледокольным флотом, что обеспечивает ей превосходство над США и Канадой в Арктике. К такому выводу приходит газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее оценкам, на Крайнем Севере Северной Америки отсутствует военная инфраструктура: сеть спутников, наземных радаров и военно-воздушных баз Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки [NORAD] устарела, а американские радары не могут обнаружить российские новейшие гиперзвуковые ракеты. США и Канада подписали договор о создании NORAD в 1958 году, напоминает издание.

Кроме того, в США нет арктических глубоководных портов для приема крупных контейнеровозов, а у Канады всего один порт, обеспечивающий выход к Северному Ледовитому океану, и он расположен в 800 км к югу от полярного круга, отмечает WSJ.

По информации газеты, на большей части американского штата Аляска нет автомобильных или железных дорог, что затрудняет доступ на Крайний Север, в американских и канадских аэропортах в Арктике грунтовые взлетно-посадочные полосы, что делает их непригодными для грузовых или реактивных самолетов.

Как отмечает издание, Россия лидирует в освоении арктических богатств и обладает более чем 30 ледоколами, в том числе атомными. По данным газеты, в то же время у США всего три арктических ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара на борту. Вашингтон и Оттава планируют закупить больше ледоколов для охраны Арктики, но пока эти планы не реализованы, добавляет WSJ.