Формирование трещин в ледовом щите Гренландии резко ускорилось — ученые
17:12 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследователи из США и Великобритании зафиксировали резкое ускорение в частоте появления и в общей протяженности, и объемах крупных трещин в ледовом щите Гренландии в промежутке между 2016 и 2021 годами. В некоторых регионах ее ледового покрова объем поврежденных участков ледников вырос на 25% за пять лет, сообщила пресс-служба британского Даремского университета.
«Глобальное потепление должно ускорять появление трещин в ледниках, однако у нас не было данных по тому, как именно оно влияет на состояние ледового щита Гренландии. Мы впервые получили подобную информацию и раскрыли существенное увеличение как в размерах, так и в глубине подобных трещин в самых „быстрых“ ледниках у кромки ледового щита острова, которые при этом возникли менее чем за пять лет», — заявил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Том Чадли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Проведенные учеными расчеты показали, что общий объем трещин в ледовом покрове острова за минувшие пять лет вырос примерно на 5%, однако при этом климатологи зафиксировали резкие перемены в их облике в отдельных прибрежных регионах ледников, расположенных у юго-восточных берегов Гренландии. Объем крупных трещин в местных отложениях льда вырос за пять лет на 25%, что сопровождалось резким ускорением движения ледовой массы в этих же регионах острова.
Такой быстрый рост в объеме и размерах трещин в последние годы сдерживался тем, что ледник Якобсхавн, расположенный у западных берегов острова, временно замедлил свое движение в 2016–2021 гг., что на 14% снизило число и объем трещин в его толще. В последние годы скорость его движения увеличилась, что должно привести к еще большему ускорению формирования трещин и дальнейшей дестабилизации ледового щита Гренландии. Это потенциально ускорит рост уровня моря, подытожили ученые.
НОВОСТИ
- 17:00 03.02.2025
- Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 210 военных
- 16:32 03.02.2025
- Россия обладает преимуществом над США и Канадой в Арктике — WSJ
- 16:12 03.02.2025
- Четверо граждан РФ задержаны в Армении по подозрению в вандализме в ереванском метро — МВД
- 16:00 03.02.2025
- В НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине — СВР РФ
- 15:32 03.02.2025
- Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице
- 15:12 03.02.2025
- Главком ВСУ прогнозирует сложный февраль для украинской армии
- 15:00 03.02.2025
- В Кремле считают важными заявления США о необходимости выборов на Украине
- 14:32 03.02.2025
- Опыт зашедших в тупик отношений с ЕС будет учитываться в будущем — Песков
- 14:12 03.02.2025
- В НАТО хотят сохранить Украину как антироссийский плацдарм и «заморозить» конфликт — СВР
- 14:00 03.02.2025
- Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать