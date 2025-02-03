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Формирование трещин в ледовом щите Гренландии резко ускорилось — ученые

17:12 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследователи из США и Великобритании зафиксировали резкое ускорение в частоте появления и в общей протяженности, и объемах крупных трещин в ледовом щите Гренландии в промежутке между 2016 и 2021 годами. В некоторых регионах ее ледового покрова объем поврежденных участков ледников вырос на 25% за пять лет, сообщила пресс-служба британского Даремского университета.

«Глобальное потепление должно ускорять появление трещин в ледниках, однако у нас не было данных по тому, как именно оно влияет на состояние ледового щита Гренландии. Мы впервые получили подобную информацию и раскрыли существенное увеличение как в размерах, так и в глубине подобных трещин в самых „быстрых“ ледниках у кромки ледового щита острова, которые при этом возникли менее чем за пять лет», — заявил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Том Чадли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Проведенные учеными расчеты показали, что общий объем трещин в ледовом покрове острова за минувшие пять лет вырос примерно на 5%, однако при этом климатологи зафиксировали резкие перемены в их облике в отдельных прибрежных регионах ледников, расположенных у юго-восточных берегов Гренландии. Объем крупных трещин в местных отложениях льда вырос за пять лет на 25%, что сопровождалось резким ускорением движения ледовой массы в этих же регионах острова.

Такой быстрый рост в объеме и размерах трещин в последние годы сдерживался тем, что ледник Якобсхавн, расположенный у западных берегов острова, временно замедлил свое движение в 2016–2021 гг., что на 14% снизило число и объем трещин в его толще. В последние годы скорость его движения увеличилась, что должно привести к еще большему ускорению формирования трещин и дальнейшей дестабилизации ледового щита Гренландии. Это потенциально ускорит рост уровня моря, подытожили ученые.

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