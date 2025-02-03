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Колумбийские наемники из-за проблем на фронте начали покидать Украину — Kyiv Post

22:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из Колумбии начали покидать ряды Вооруженных сил Украины из-за ухудшения обстановки на фронте. Об этом сообщает газета Kyiv Post.

По ее данным, «поскольку ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину, некоторые даже пытались досрочно расторгнуть контракт». В качестве примера издание приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. «На пике» в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, сейчас не осталось ни одного, отметил он.

Точных данных о числе колумбийцев в украинской армии не приводится. По разным оценкам, которые приводит газета, в рядах ВСУ было от нескольких сотен до двух тысяч наемников из Колумбии.

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