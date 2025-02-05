Штормовая погода ожидается на юге России, ветер может усиливаться до 25 м/с — Вильфанд

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Близкая к климатической норме температура воздуха установится в ближайшие дни на юге европейской части России. В регионах ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 20-25 м/с на побережье Черного моря, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России преобладает циклоническая деятельность, и проходят фронтальные разделы, которые обусловлены различием температуры воздуха над Черным морем и над континентом. Воздушные массы перемещаются с севера, в ближайшие дни ночью ожидается минус 4 — плюс 1 градус, днем температуры составят от 0 до плюс 5. В конце недели будет еще небольшое понижение, ночью значения составят минус 2-7, днем — минус 1 — плюс 4 [градуса Цельсия]. Такая умеренная температура близка к норме», — сказал он.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае с 6 февраля прогнозируются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. В районе Сочи ожидаются гроза, увеличение скорости ветра до 20-25 м/с. Аналогичная ситуация будет отмечаться в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. В Крыму 6–7 февраля ветер усилится до 25 м/с, также в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, прогнозируются метель, гололедица.