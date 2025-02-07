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Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по Украине — Келлог

09:05 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп хочет «остановить кровопролитие» до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог.

«Президент сначала хочет остановить кровопролитие — просто остановить его — и уже потом исходить из этого в будущих переговорах», — заявил он в интервью газете The New York Post. По его словам, именно в этом состоит цель нынешней администрации США на украинском векторе внешней политики.

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