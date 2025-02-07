Путин потребовал добиться снижения инфляции в 2025 году

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу в 2025 году выйти на сбалансированный рост российской экономики и добиться снижения текущего показателя инфляции.

«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — подчеркнул он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.