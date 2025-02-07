Путин потребовал добиться снижения инфляции в 2025 году
17:12 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу в 2025 году выйти на сбалансированный рост российской экономики и добиться снижения текущего показателя инфляции.
«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — подчеркнул он на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
НОВОСТИ
- 17:00 07.02.2025
- США хотят заморозить конфликт России и Украины, чтобы использовать его в будущем — эксперт
- 16:32 07.02.2025
- Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны, подчеркнул Путин
- 16:12 07.02.2025
- Годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд — Мишустин
- 16:00 07.02.2025
- Руандийские военные несут большие потери в ДР Конго — Guardian
- 15:55 07.02.2025
- Сбер переходит на российскую IT-систему по защите привилегированных учетных записей сотрудников
- 15:32 07.02.2025
- Номинальный размер ВВП РФ достиг в 2024 г. исторического максимума — Мишустин
- 15:12 07.02.2025
- Российские войска освободили Дружбу в ДНР
- 15:00 07.02.2025
- Россия не признает МУС, санкции США против них РФ не касаются — Песков
- 14:32 07.02.2025
- Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку
- 14:12 07.02.2025
- При неудачной атаке у Черкасской Конопельки и Уланок ВСУ потеряли более 200 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать