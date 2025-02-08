Время Макрона и Шольца вышло, заявил лидер голландских крайне правых

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вышло, Европе нужны новые лидеры, готовые обеспечить безопасность границ и положить конец массовой иммиграции. Об этом заявил глава голландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс на встрече лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

«Старые режимы рухнут, — отметил он. — И мое послание всем старым лидерам от Макрона до Шольца: ваше время вышло. Пробуждение закончилось».

«Мультикультурализм и массовая иммиграция оказались полным провалом, — подчеркнул политик. — И хотя леволиберальные интеллектуалы могут отказываться признавать эту реальность, большинство европейцев очень четко понимают, чего они хотят. Им нужны безопасные границы. Они хотят положить конец массовой иммиграции. Они хотят, чтобы мы выслали нелегальных мигрантов и преступников из наших стран».