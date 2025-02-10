В ЕС вступил в силу закон, разрешающий добавлять порошок из насекомых в пищевые продукты
20:40 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регламент, разрешающий добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты, в понедельник вступил в силу в странах Евросоюза. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК), которая утвердила его в январе.
«Еврокомиссия разрешила размещение на рынке обработанного ультрафиолетом порошка из целых личинок Tenebrio molitor (желтый мучной червь) в качестве нового продукта питания», — говорится в заявлении ЕК. Регламент будет действовать пять лет, после чего может быть продлен.
Как поясняется в документах ЕК, порошок из насекомых может быть добавлен в такие продукты, как хлеб, сыр, джемы и макаронные изделия. «Потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — отмечает ЕК.
В документе подчеркивается, что производители продуктов обязаны будут указать в составах наличие порошка насекомых. «Проект нормативного акта устанавливает требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих новый пищевой продукт. Это применяется в дополнение к требованиям регламента маркировки», — добавила ЕК.
Говоря о безопасности порошка из насекомых, ЕК подчеркивает, что «новые продукты питания могут быть разрешены только в том случае, если они не представляют никакого риска для здоровья человека, в противном случае Еврокомиссия не представила бы свое одобрение государствам-членам». В документе говорится, что порошок из насекомых «прошел строгую научную оценку», которая заключила, что он безопасен.
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