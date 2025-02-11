Сбиты 40 украинских БПЛА за ночь над пятью регионами РФ — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 40 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА — над территорией Саратовской области, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области», — сказали в министерстве.