Сбиты 40 украинских БПЛА за ночь над пятью регионами РФ — Минобороны
09:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 40 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА — над территорией Саратовской области, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Белгородской области», — сказали в министерстве.
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