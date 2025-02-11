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НОВОСТИ

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

09:05 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Киров, Саратов, Ульяновск», — говорится в сообщении.

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