Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Киров, Саратов, Ульяновск», — говорится в сообщении.