США высоко ценят освобождение Фогела властями РФ — Трамп
09:05 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты высоко ценят освобождение российскими властями американского гражданина Марка Фогела. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
«Я очень ценю, что они позволили Марку вернуться домой», — сказал он на встрече с Фогелом в Белом доме.
Фогел в свою очередь отметил, что «Путин проявил большое великодушие», помиловав его.
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