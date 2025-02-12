Новак заявил о риске замедления инвестиций и росте издержек в экономике
12:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о росте издержек в экономике и риске замедления инвестиций.
«На фоне ужесточения ДКП постепенно замедляются темпы потребительского и корпоративного кредитования. По оперативным данным, в декабре–январе кредитный портфель сократился, причем сокращение больше, чем обычное сезонное. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, что может приводить к управляемому торможению экономики. Важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост. Мы считаем, что есть риски замедления инвестиций. Компании сдвигают инвестпрограммы. В 2025 году ожидаем рост издержек в экономике», — сказал он в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
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