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Экс-премьер Турции предложил присоединить к республике сектор Газа

14:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предложил провести в секторе Газа референдум о присоединении палестинского анклава к республике. По его словам, в составе Турции Газа может стать автономным районом.

Давутоглу, возглавлявший в 2014–2016 годах правящую турецкую Партию справедливости и развития и правительство, а до этого МИД, напомнил, что Палестина в свое время входила в состав Османской империи (с 1516 по 1917 гг).

«[Президент США Дональд] Трамп хочет захватить месторождения природного газа, на которые имеют права палестинцы. Последним законным государством, под управлением которого находились жители Газы, была Османская империя. Мы являемся законным государством — преемником Османской империи. Пусть жители Газы проведут референдум и присоединят ее к Турецкой Республике в качестве автономного региона до тех пор, пока не будет создано палестинское государство», — приводит телеканал Haberturk слова Давутоглу, который сейчас возглавляет оппозиционную Партию будущего.

«Неужели Америка придет и захватит Газу, а мы не защитим ее жителей? Забирайте своих драгоценных сионистов в благодатные земли США», — сказал экс-премьер.

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