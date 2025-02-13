МО РФ опубликовало кадры, подтверждающие удары Киева по автоколонне МАГАТЭ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ распространило кадры объективного контроля, которые подтверждают применение Киевом ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ, чтобы сорвать ротацию на ЗАЭС.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что противник нанес 12 ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов агентства. Автомобили получили повреждения в результате обстрелов.