МО РФ опубликовало кадры, подтверждающие удары Киева по автоколонне МАГАТЭ
10:05 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны РФ распространило кадры объективного контроля, которые подтверждают применение Киевом ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ, чтобы сорвать ротацию на ЗАЭС.
«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что противник нанес 12 ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов агентства. Автомобили получили повреждения в результате обстрелов.
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