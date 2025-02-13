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НОВОСТИ

ЕС продолжит вводить санкции против РФ в сфере энергетики, несмотря на планы США

16:12 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продолжит вводить санкции против России в сфере энергетики, несмотря на планы и намерения США по этому вопросу в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я не знаю, что на уме у США относительно энергетики, но у нас есть пакеты санкций, и сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», — сказала она.

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