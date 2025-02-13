Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров без участия Киева

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не примет никакие результаты двусторонних переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта без участия Киева, заявил Владимир Зеленский.

«Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры про Украину, я не о других темах, любые двусторонние переговоры про Украину без нас мы не будем принимать», — приводит его слова телеканал «Мы — Украина».

Зеленский подчеркнул, что для него был очень неприятен факт того, что перед звонком ему американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. «Звонки — это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет: Украина — Америка», — сказал Зеленский.