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НОВОСТИ

Ростех подготовит 300 наставников для студентов целевых программ

13:02 14.02.2025

Работников предприятий Корпорации научат передавать молодежи свои опыт и помогать быстро адаптироваться на рабочих местах. Курсы пройдут в рамках «Школы наставника». В 2024 году обучение в «Школе наставников» по разным направлениям прошли порядка 570 слушателей из 180 предприятий Ростеха. В 2025 году Госкорпорация подготовит 300 наставников для работы со студентами. После обучения они смогут формировать индивидуальные траектории развития, помогать студентам осваивать профессию, знакомиться с предприятием, его историей, стратегией развития и основными бизнес-процессами.

«Наставничество играет ключевую роль в подготовке студентов к профессиональной деятельности, помогая молодым специалистам адаптироваться к условиям реальной работы, освоить необходимые компетенции. Для молодых людей, особенно студенческого возраста, очень важно почувствовать себя частью коллектива, увидеть возможные направления развития и перспективы. Мы уверены, что обучение станет важным шагом на пути к созданию команды профессионалов, разделяющих ценности Корпорации и обладающих государственным мышлением, для работы на наших предприятиях», – отметила Юлия Цветкова.

Сейчас в интересах Ростеха обучение студентов ведет 21 российский вуз по целевым программам образовательно-профессиональных треков «Крылья Ростеха», «Код Ростеха», «Ростех.Биотехмед», «Ростех.Качество», «Ростех.Арсенал». При этом целевики трудоустроены на предприятиях Ростеха с 1 курса. Под руководством опытных наставников они еженедельно выполняют задачи предприятия-работодателя, включая опытно-конструкторские работы, что позволяет им погрузиться в цикл изготовления высокотехнологичной продукции.

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