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Политика Трампа по Украине стала «ударом хлыста» для Европы — WP

11:00 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения, произошедшие на украинском векторе внешней политики США с приходом к власти президента Дональда Трампа, стали «ударом хлыста» для Европы, грозящим подорвать многолетнее трансатлантическое партнерство. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и оценки экспертов.

По их информации, за четыре недели, прошедшие с момента инаугурации Трампа, европейские партнеры США уже столкнулись с угрозой «торговой войны с Вашингтоном и риском быть отстраненными от переговоров с Россией» по украинскому урегулированию. На этом фоне источники издания среди политиков ЕС полагают, что хотя Европа уже «пережила четыре года президентства Трампа» (2016–2020 годы), на этот раз «все будет по-другому». «Это словно удар хлыста», — прокомментировал собеседник WP царящие среди европейских элит настроения.

Бывший американский дипломат, эксперт Университета имени Джона Хопкинса Джеффри Ратке отмечает, что многие европейцы смотрят на ситуацию «с нервозностью, разочарованием и даже тревогой». Так, апологеты устойчивого партнерства с Вашингтоном характеризуют действия администрации Трампа как «силу хаоса», грозящую «разорвать Европу на части». Издание отмечает, что политики в Европе «были шокированы той скоростью, с которой Трамп и его помощники движутся к заключению сделки с Россией» по Украине.

По рассказам источников газеты, многие представители стран НАТО, прослушав на прошлой неделе речь нового шефа Пентагона Пита Хегсета, изложившего позицию Вашингтона по Украине и евробезопасности, теперь убеждены в том, что США «планируют вывести десятки тысяч военнослужащих» из Европы в ближайшие годы. Многие европейские политики также «были ошеломлены» речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего политику ЕС на многих направлениях.

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